Український ПЕН-клуб збирає кошти на лікування письменнику Фішбейну

Відомий поет, перекладач, член Українського ПЕН Мойсей Фішбейн уже третій тиждень перебуває в лікарні в тяжкому стані. Він потребує допомоги для проведення операції за кордоном та подальшої реабілітації.

Як повідомляється на офіційній сторінці PEN Ukraine, з цією метою його колеги з Українського ПЕН ініціювали збір коштів.

“Переказати кошти на допомогу письменнику можна на рахунок Українського ПЕН”, - ідеться в повідомленні.

Мойсей Фішбейн народився 1946 року в Чернівцях. Працював у головній редакції Української радянської енциклопедії та літературним секретарем Миколи Бажана. 1979 року внаслідок відмови від співпраці з КДБ був змушений емігрувати. З 1982 року жив у Німеччині. 2003 року повернувся в Україну.

Переклав українською поезії Г. Гайне, Ґ. Тракля, Р. М. Рільке, Г. фон Гофмансталя, П. Целана, Г.К. Артманна, Т. Арґезі, Х. Н. Бяліка, Ш. Бодлера, М. Волошина та інших авторів.

Завдяки Мойсеєві Фішбейну Ізраїль став першою у світі державою, що прийняла на лікування дітей, котрі постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Лауреат Премії імені Василя Стуса. В Україні його також нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня та орденом “За інтелектуальну відвагу”.

Автор книжок “Ямбове коло” (1974), “Збірка без назви” (1984), “Дивний сад” (1991), “Апокриф” (1996), “Розпорошені тіні” (2001), “Аферизми” (2003), “Ранній рай” (2006).