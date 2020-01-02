2 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні Ігнатія Богоносця; починаємо рахувати дні до весни, міксуємо небесне з земним і перемагаємо потворність.

Сьогодні день пам’яті священномученика Ігнатія Богоносця, єпископа Антіохійського, котрий жив у 1 – 2 століттях, учня Іоанна Богослова. Надзвичайно цікавий обряд, пов’язаний з цим святом існує у Сербії. Його називають «курячим різдвом». Рано-вранці першою встає господиня й іде на господарський двір. Там вона збирає навколо себе всю живність: курей, гусей, качок, індиків, свиней, овець, корів тощо й годує їх їжею, приготованою ще на Варвари (17 грудня). Перший, хто зайде цього дня на гостину (бажано, аби це був молодий гожий чоловік), проголошувався «курячим помазаником». Його садовили на височезну, набиту гусячим пір’ям подушку, аби він «ніс яйця». В руки дають чималого гарбуза, якого гість мусить розбити. Насіння має розлетітися по всій хаті, “аби курчат по весні вилупилося якомога більше”. Після цього гостя добряче пригощають гарячою ракією – сербським аналогом бренді. Але він має дуже сумирно сидіти, пам’ятаючи про бісових курок з їхніми яйцями. Якщо птиця наступного року й дійсно гарно нестиметься, то чоловіка знову запросять на роль «курячого помазаника», а якщо ні, то й ні. А наші пращури цього дня казали: «Новий рік – до весни відлік», «Сонце блищить, а мороз тріщить».

Іменини сьогодні у Гната, Таїсії та Данила.

8-9 місячні дні. Його символ – скринька. Символічно, чи не так? І що в ній криється? Добре, коли то звичайна скринька з різними дрібничками, біжутерією, прикрасами, а коли то скринька Пандори? Втім, не будемо думати про неприємне в перші дні нового року! Загалом позитивний і дієвий день, але його енергія спрямована всередину. Тож думайте з одного боку про світле і вічне, а з іншого — про земне і матеріальне; міксуйте з задоволенням мрії та бажання, налаштовуйтеся на добро. Загалом гармонійний період, але не забувайте про захист і протидію агресивним нападам темряви. Пробачайте кривдників, женіть подалі злість і образи, пам’ятаючи, що «Єдиний спосіб перемогти потворність у світі – це перемогти її у собі».

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1943 році – -21,8, а найтеплішим у 2007 — +6,9.