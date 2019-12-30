30 грудня: народний календар і астровісник

Що напророчить Даниїл; до чого дзвенить у вусі та чи варто очікувати дивацтв від Єдинорога.

Ми за день до нового року. Сьогодні пророка Даниїла і святих трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла. Всі четверо жили дуже давно – за 600 років до Різдва Христового в Єрусалимі, який на той час завоювали вавилонці. Цар Навуходоносор спочатку досить лояльно поставився до юнаків, наблизив до себе, зробив вельможами, але потім вони впали в немилість і він наказав кинути їх до палаючої печі. Але отроки зробилися в печі невидимими, а потім і взагалі, вийшли з неї неушкодженими. Цар розчулився і навіть заплакав. І знову наблизив до себе. Але це вже інша історія. Пророк Даниїл передбачав майбутнє та блискуче трактував сни. Згодом, вже за іншого царя, він розшифрував вогняний напис, що з’явився на стіні палацу під час бучного бенкету і віщував падіння Вавилонського царства. Головна прикмета цього дня така: якщо дзвенить у вусі – бути відлизі. Але якщо дзвенітиме довго, то зверніться до лікаря.

Іменини святкують Данило, Ананій, Азарій, Денис, Микита.

5-6 місячний день, його символ – казковий і загадковий Єдиноріг. Приготуйтеся до алхімії душі, адже сьогодні день романтики і чуттєвості. Беззастережно освідчуйтеся в коханні, даруйте подарунки, усмішки, будьте швидкими на співчуття і підтримку ближнього. Перша половина доби може видатись не надто активною, тож дозвольте собі трішечки поніжитись у ліжку (і без жодних докорів сумління!), а от друга – цілком нічогенька, придатна для багатьох добрих і потрібних справ, починаючи з прибирання й закінчуючи зустрічами, вечірками, відвідинами родичів, походами на концерти і до театрів – комунікація на будь-який смак. Ідеальними будуть процедури з омолодження.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1895 році — -26,3, а найтеплішим у 1987 — +7,3.