29 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні пророка Огія; хто сидітиме вдома, хто в хмиз ховатиметься й коли Меркурій наздожене Сонце.

Сьогодні пророка Аггея (Огія) – одного з останніх пророків Старого Заповіту. Після повернення юдеїв з вавилонського полону пророк Аггей переконував люд добудувати другий Єрусалимський храм і пророкував, що в цьому храмі належить “Слову Безначальному в останні часи явитися”.

А ще сьогодні Томи. «Прийшов Тома – сиди вдома», – казали в давнину. Або: “Добре говорив святий Тома – сиди в грудні вдома». У народі Томи не відмічали, але, як видно з приказок і прислів’їв, радили сидіти вдома. Різдвяні морози, так само як і йорданські, були найсильнішими. Нерідко траплялися випадки, коли люди, вирушаючи в цей час у дорогу, наражалися на велику небезпеку. Сніги тоді були глибокі, морози – тріскучі, а кінь – не позашляховик, ще й вовків боїться. Українці цього дня підмічали: якщо вночі буде іній – удень сніг не йтиме. Коли ж горобці ховаються в затишок (під дах) або залазять у купи хмизу – на сильний мороз і заметіль.

Вітайте з іменинами Аркадія, Феофанію, Софію та Миколу.

4-5 місячний день, Місяць продовжує перебувати у Водолії. Меркурій переходить у знак Козерога. Тож у секторі Козерога зберуться 5 планет із 9. Земля знаходиться з ними на одній вісі, з протилежного боку від Сонця. Уявляєте, якому гравітаційному тиску піддається наша планета? Це можна порівняти з тим, як стискається пружина. Подібна ситуація триватиме до 16 січня. Меркурій, увійшовши до Козерога, суттєво змінить свої якості, тому зміниться тип комунікації, спосіб опрацювання інформації. Найбільш ефективним стане системне раціональне мислення і дуже стримана поведінка. Меркурій швидко наздожене Сонце й 11 січня відбудеться їхнє з’єднання. Весь цей час слова мають стовідсотково збігатися з ділами чи певними фактами, формуючи таким чином реальність. В іншому разі, кинуті на вітер порожні слова можуть викликати справжню бурю.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1930 році — -26,5, а найтеплішим у 1974 — +7,8.