Елтон Джон отримав Орден кавалерів пошани

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ нагородила композитора і співака Елтона Джона Орденом кавалерів пошани за його видатні досягнення у музиці.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Кілька днів тому сер Елтон Джон згадував свій найуспішніший рік за свої 72 роки життя, а вже сьогодні його нагородили престижним Орденом ковалерів пошани", - йдеться у повідомленні.

Як пише видання, цього року на кіноекрани вийшла біографічна музична драма "Рокетмен" про британського рок-музиканта, а у листопаді його назвали найкращим сольним артистом усіх часів за версією Billboard.

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У Великій Британії Орден кавалерів пошани присуджується за видатні досягнення у мистецтві, літературі, музиці, науці, політиці, промисловості та релігії.