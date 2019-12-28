Дочка Брюса Лі хоче відсудити у фастфуду $30 мільйонів за портрет батька - ЗМІ

Шеннон Лі, дочка відомого актора й майстра єдиноборств, позивається проти китайської мережі фастфуду Real Kungfu, яка використовує зображення її батька.

Про це повідомляє ВВС.

«Компанія, якою керує дочка Брюса Лі, пред'явила позов популярній китайській мережі швидкого харчування за використання зображення із зіркою бойових мистецтв», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, у компанії Bruce Lee Enterprises стверджують, що Real Kungfu використовує образ актора без дозволу.

Фірма вимагає, щоб мережа фастфуду негайно видалила портрет Брюса Лі зі свого логотипа та, як повідомляється, зажадала 30 мільйонів доларів компенсації.

Своєю чергою керівництво Real Kungfu запевняє, що логотип, на якому зображений темноволосий чоловік у бойовій стійці, був затверджений після ретельної перевірки національним агентством товарних знаків.

Власники фастфуду спантеличені ситуацією, адже використовують цей образ уже 15 років, і ніколи раніше питань до них не виникало.

Фото: chinaplus.cri.cn