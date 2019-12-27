Говоримо з актором театру і кіно Назаром Задніпровським

Гість розповів нам про роботу над фільмом "Скажене весілля 2", про те, кого пародіював у «Великій різниці», чому український дубляж - це важлива місія для нього та про свою роль у серіалі «Слуга народу».

Також актор зізнався, що мріяв бути кухарем: «Я любив готувати, та й кажу батькові й бабусі: “Я, мабуть, у кулінарний піду, щоб потім відкрити своє кафе при театрі Франка”. У мене реально була мрія – мати своє кафе, щоб вдень безкоштовно годувати акторів (я ж знав, як бідно тоді жили актори, зараз трошки краще, а тоді було – просто жах).

Більше про мрію, «Скажене весілля 2» та інші ролі в театрі та кіно у подкасті!

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