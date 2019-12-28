28 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Трифона і Стефана; спостерігаємо за котами, слухаємо пташок і готуємося до оновлення життя.

В Ефіопії цього дня відзначають Кулубі Габріель, яке, попри химерну назву означає День святого архангела Гавриїла. Свято дуже яскраве і видовищне. Ефіопські віряни йдуть до церкви зі свічками і… різнокольоровими парасолями. Потім ці парасолі продають, а виручені кошти роздають бідним. Ефіопська церква, яка є однією з найдавніших християнських церков світу, взагалі вирізняється дуже цікавими обрядами і звичаями, притаманними лише їй.

А в нас – Трифона і Стефана. Колись, ще років 100-200 тому, ця пора була надзвичайно холодна, тому казали: «На Стефана пташка на льоту замерзає». Преподобного Трифона ж вшановували всі, хто так чи інакше був пов’язаний з морем. Спостерігайте за котом: якщо кіт шкрябає підлогу – на вітер і завірюху, дере стіну – на негоду, лежить черевцем догори – на відлигу, згорнувся в клубочок і вткнувся писком у лапки – на мороз. Коли ж не маєте кота – примічайте поведінку кімнатних пташок. Якщо вони мовчать – на заметіль (цікаво: ви згадаєте, коли востаннє були свідком справжньої хуртовини?)

Іменини святкують Павло, Степан, Трифон, Сусанна.

3-4 місячні дні, Місяць у Водолії. Дуже енергійний, а до того ще й віщий день. Пасивність протипоказана, будьте уважні до будь-яких знаків, умійте їх розпізнавати. Майте вуха аби чути, очі — щоб бачити, а розум — щоб розуміти астрологічні загадки. Власне, віщим можна назвати не тільки цей день, але й увесь тиждень. Все, що відбуватиметься з нами на цьому тижні, корисно як інструмент оновлення нашої долі у майбутньому. Сміливо пишіть “бізнес-план” свого життя на наступний рік і дійте. Сприятливий день для чималих фізичних навантажень і вирішення фінансових питань. А ще сьогодні добре подорожувати. Байдуже як: у далекі краї, на сусідню площу, чи у власне минуле. Головне — вчасно повернутись.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1930 році — -23,2, а найтеплішим у 1998 — +8,4.