У Харкові на честь Хануки відбувся концерт

У Харківській хоральній синагозі відбувся концерт з нагоди свята Ханука.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Харківській хоральній синагозі на честь свята Ханука відбувся концерт, на який був запрошений співак і музикант з Ізраїлю Шломо Низін. У концерті також узяли участь дитячі колективи.

У Харкові відзначили Хануку / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Ханука - це єврейське свято свічок, які запалюють на честь дива, що відбулося при освяченні храму після перемоги війська Єгуди Маккавея над військами царя Антіоха в 164 році до нашої ери.

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Історія Хануки пов'язана з маленькою чашею олії, не оскверненої загарбниками, якої має вистачити на один день горіння менори, але Всевишній зробив чудо - її вистачило на вісім днів. На честь цього дива і свято триває вісім днів. У 2019 році Ханука святкується 22-30 грудня.