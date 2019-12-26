Держкіно профінансує короткометражні фільми “ІНО” та “Обійми мене”

Державне агентство України з питань кіно уклало договори на створення двох короткометражних стрічок - “ІНО”та “Обійми мене”, проєкти яких стали переможцями одинадцятого конкурсного відбору.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

“Договір з ТОВ “БІ-ТІ-ЕЛ-Вавілон” - про надання державної підтримки на виробництво фільму “ІНО” розміром 1 млн 485 тис. 400 грн, що становить 100% загальної вартості виробництва. Режисер - Віктор Романюк, фільм стане його дебютною роботою. Автор сценарію - Дмитро Тарасов. Продюсер – Андрій Різоль”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, короткометражний фільм “ІНО” за драматургією є нестандартним прийомом висвітлення соціальної проблеми – сприйняття сучасним суспільством людей з інвалідністю. Автори фільму занурять глядача у відчуття й переживання людини на інвалідному візку, непомітно проведуть у світ рефлексій “інопланетян”, які живуть поруч з нами. Реліз стрічки в Україні очікується у 2021 році.

“Договір з ТОВ “Ідас Інтернешнл Філм” передбачає надання державної підтримки на виробництво фільму “Обійми мене” розміром 1 млн 499 тис. 962 грн, тобто 100% загальної вартості виробництва. Режисерка та авторка сценарію - Катерина Король, фільм буде її дебютом. Продюсерка – Іванна Дядюра”. - зазначається в прес-релізі.

Фільм про те, як молода жінка, прокинувшись одного ранку, відчуває глибоку самотність, зруйнувати яку можуть лише обійми коханого чоловіка. Не отримавши їх, вона втікає з дому на один день, змінює маршрути з шаленою надією знайти втіху в обіймах першого зустрічного. Ним стає колишній коханець, з яким вона не бачилась багато років… Прем’єра фільму в Україні планується на 2020 рік.