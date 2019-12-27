27 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні зимового Филимона; кому не варто нічого боятися і максимально конкретизуємо бажання.

Католики вшановують сьогодні Іоанна Богослова, а православні християни – мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотіха. Усі вони мешкали в Єгипті і загинули за віру на межі 2 – 3 століть. Спочатку Аполлоній, який був таємним християнином, злякавшись переслідувань і катувань, попросив музиканта-язичника Филимона, аби той переодягнувся у його, Аполлонія, вбрання і приніс жертву поганським богам. Замість нього. Але виявилося, що Филимон зовсім не язичник, а також таємний християнин. Аполлоній розкаявся у власній легкодухості, а невдовзі обоє були страчені. Їхнім головним мучителем був знатний вельможа Аріан. Він був сліпим на одне око, та після того, як взяв із могили Филимона праху й приклав до ока – дивним образом зцілився. Після цього він разом з усією родиною і підлеглими, зокрема й тілоохоронцями, начальником яких був Феотіх, прийняв християнство. І їх усіх теж стратили. Ось така сумна історія.

Як не крути, але наші пращури ці довгі зимові ночі й короткі дні пов’язували з нечистою силою. Цього дня вважали, що на горищі домовик товчеться, а чорти у вікна заглядають. Заборонялося ходити до лісу: місцева нечисть лише й чекала, аби яку православну душу зі світу звести. Утім справжньому козаку боятися було нічого – боятися мали його.

Іменини святкують Іларіон і Микола.

Сьогодні 2 і 3-ій місячні дні, Місяць у Козерозі. Вчора відбулося кільцеве сонячне затемнення, яке певним чином символізувало прихований фініш, що переходить одразу ж у старт. Все, що порадувало нас учора (і сьогодні) — люди, події тощо, варто розглядати як перспективу, що матиме розвиток у наступному році. Енергетика дня, так само як і психоемоційні стани — нестійкі. Почніть ранок з зарядки і впродовж дня намагайтеся провести в помірних фізичних навантаженнях. Конкретизуйте власні бажання та зіставте з можливостями. Цього дня діє закон: «Чим більше ти віддаєш, тим більше отримуєш», а ще це час гарних і слушних порад, але лише в тому випадку, якщо ви чуєте їх з вуст фахівця. Не забувайте милуватися красунею-ялинкою, слухати гарну музику, всіляко налаштовуючись на свята і відпочинок.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1996 році — -21,3, а найтеплішим у 1974 — +7.