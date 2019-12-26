Banderstadt дасть у Запоріжжі концерт на підтримку Антоненка

У Запоріжжі відбудеться благодійний концерт гурту “Banderstadt” у підтримку Андрія Антоненка ("Riffmaster"), якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Анонс заходу опубліковано у Facebook.

«27 грудня 2019 року в Запорізькому обласному центрі молоді відбудеться благодійний концерт гурту “Banderstadt” на підтримку Андрія Антоненка “Riffmaster". Мета концерту – підтримати ув’язненого Андрія Антоненка, який звинувачується у справі Шеремета», - поінформували організатори.

На концерті буде ініційовано збір коштів для підтримки родини Антоненка.

Початок концерту о 19:00. Вхід вільний.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором убивства Шеремета).

Для Кузьменко та Антоненка суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту. Суд також застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для військової медсестри Яни Дугарь.

20 грудня Антоненко подав позов до суду на Президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля та генерального прокурора Руслана Рябошапку про захист своєї честі та гідності.

23 грудня Апеляційний суд Києва розглянув скаргу адвоката Антоненка і залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без змін.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.