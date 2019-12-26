Прем’єра казки-фентезі "Фантастична Мері" відбудеться у Житомирі

Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. І. Кочерги у четвер, 26 грудня, покаже прем'єру вистави "Фантастична Мері".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив режисер, актор і автор сценарію вистави Петро Авраменко.

"Фантастична Мері" - це казка-фентезі для дітей шкільного віку. Але завдяки їй багато чого навчитися зможуть і дорослі. За основу сценарію взята відома історія про сім’ю, яка шукає няню, і на цей сюжет написана абсолютно нова версія. У виставі Мері Поппінс не є стандартним персонажем, адже вона пов’язана з космосом”, - розповів Авраменко.

За його словами, казка розповідає про сім’ю, в якій є непорозуміння між поколіннями. Діти не розуміють, чому батьки постійно на роботі й не приділяють їм достатньо часу, а дорослі забули, як самі були маленькими. Тож сім'ю врятує Мері Поппінс, яка виступає уособленням вселенської мудрості.

Крім того, казка зачіпає і відносини між дітьми. За сюжетом вони потраплять до Країни розбитих сердець і там зрозуміють, що таке злість, заздрість, ненависть.

"Казка-фентезі також орієнтована на те, аби познайомити дітей з планетами Сонячної системи. На сцені з’являтимуться і планети, і космічний корабель. Таким чином, глядачі ще й зможуть трішки повчитися", - зауважив Авраменко, додавши, що до постановки долучився весь акторський склад Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги.

Фото: Ірина Чириця, Укрінформ