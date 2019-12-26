Японія стикнулася з рекордним падінням народжуваності - ЗМІ

За підсумками минулого року кількість новонароджених у Японії може виявитися найменшою за всі 120 років ведення відповідної статистики.

Про це повідомляє NHK з посиланням на міністерство соціального забезпечення Японії

«Кількість новонароджених у країні за останній рік вперше впаде нижче 900 тис. Темпи скорочення народжуваності, таким чином, вищі, ніж прогнозувалося раніше урядом. У цьому році кількість новонароджених, найімовірніше, становитиме 864 500, що є найнижчою цифрою за весь період ведення такої статистики з 1899 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, спочатку експерти прогнозували, що кількість новонароджених впаде нижче позначки 870 тис. тільки через два роки.

Прогнозований показник на 54 тис. нижчий, ніж у 2018 році. Гірша ситуація була тільки в 1989-му, коли кількість новонароджених у Японії скоротилася у порівнянні з попереднім роком більш ніж на 67 тис.

NHK уточнює, що прогноз народжуваності на цей рік зроблено на підставі даних за період від січня до жовтня.

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