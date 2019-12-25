В Україні знімуть документальний фільм, як діти з Донбасу підкорювали Гімалаї

Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ТОВ "Трумен Продакшн" про надання державної підтримки на створення фільму "Донбас - Гімалаї".

Як повідомляє пресслужба агентства, підтримка буде розміром 3 млн 111 тис. 612,68 грн, що становить 85% загальної вартості виробництва фільму.

"Кінопроєкт документального дослідження "Донбас — Гімалаї" став одним з переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер та автор сценарію — Аліса Коваленко. Продюсери — Валерій Калмиков, Олексій Кобелєв", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Ліза, Руслан, Лєра, Ілля та Богдан були просто дітьми, коли почалася війна на Донбасі. Тепер вони — підлітки, які намагаються знайти себе в цьому світі. Під керівництвом відомого спортивного журналіста, мандрівника та провідника Валентина Щербачова, який вирішив дати цим дітям шанс знайти новий горизонт у житті, вони відправляться у неймовірну подорож — підйом на Гімалайські вершини.

Реліз фільму в Україні планується у 2021 році.