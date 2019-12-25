За романом Стівена Кінга знімуть мінісеріал

Студія FX розпочала роботу над новим мінісеріал, який стане екранізацією роману Стівена Кінга "Керрі".

Про це повідомляє Variety.

Роман "Керрі" був виданий у 1974 році та став першою опублікованою книгою Стівена Кінга.

Історія розповість про старшокласницю Керрі, яка володіла телекінезом і вирішила помститися своїм однокласникам, які знущалися з неї.

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Роман був уже тричі екранізований у повнометражному кіно. Робота над мінісеріалом наразі знаходиться на ранній стадії.

Як раніше повідомляло агентство, роман жахів Стівена Кінга «Темна половина» (The Dark Half) планують знову екранізувати. Виробництвом кіноадаптації займатиметься американська медіакомпанія Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

До слова, «Темна половина» була останнім романом Стівена Кінга, перш ніж він остаточно кинув пити. Його схильність до алкоголю і бажання покінчити з цим відображені в його книгах у вигляді мотиву роздвоєння особистості.