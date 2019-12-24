Держкіно профінансує соціальну драму “Клондайк”
Укрінформ
Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ТОВ “Кедр Фільм” про надання державної підтримки на створення фільму “Клондайк”.
Про це повідомляє прес-служба агентства.
“Підтримка розміром 20 млн 768 тис. грн, що становить 80% загальної вартості виробництва фільму”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, кінопроєкт авторської соціальної драми “Клондайк” - один із переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер, автор сценарію та продюсер - Марина Ер Горбач.
Це історія про народження дитини під час війни, коли майбутнє життя залежить від смерті.
Прем’єра фільму в Україні планується на 2021 рік.