Держкіно профінансує соціальну драму “Клондайк”

Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ТОВ “Кедр Фільм” про надання державної підтримки на створення фільму “Клондайк”.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

“Підтримка розміром 20 млн 768 тис. грн, що становить 80% загальної вартості виробництва фільму”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, кінопроєкт авторської соціальної драми “Клондайк” - один із переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер, автор сценарію та продюсер - Марина Ер Горбач.

Це історія про народження дитини під час війни, коли майбутнє життя залежить від смерті.

Прем’єра фільму в Україні планується на 2021 рік.