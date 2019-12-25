25 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Спиридона Сонцеворота; чи їстимуть миші солому, яким буде літо і хто сяятиме як діамант.

Сьогодні майже весь християнський світ, а це понад мільярд людей, святкує Різдво Христове. Як пише євангеліст Лука, «Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь» (Лк., 2:11).

А ще сьогодні Спиридона Тримифунтського чудотворця, якого в народі називали Сонцеворотом. Існує цікава народна легенда про Спиридона, яка “пояснює”, чому саме з нього починає збільшуватися день. Жив колись на світі файний парубок Спиридон, у якого було закохано чимало дівчат. Але красеню жодна з них не була до душі. Серед палких залицяльниць була й відьма, яка докладала чимало зусиль, аби сподобатись Спиридону. Втім, він і їй відмовив. Відьма з того дуже образилась і вирішила звести з білого світу парубка — задушити. Якось уночі вона перекинулася чорною кішкою й плигнула хлопцеві на груди. Однак Спиридон не спав — схопив потвору за хвоста, кинув на землю й убив. Поховали люди відьму, а на могилі поставили дерев’яного хреста. Тим часом, відьомська мафія — подружки покійниці, вирішили помститися Спиридонові. Козак дізнався про злі задуми, пішов на могилу відьми й заліз на хреста, знаючи, що нечисть хреста не торкнеться. Шукають-шукають відьми Спиридона, але не бачать його — ось він начебто вже й урятувався, аж раптом з-під землі вбита відьма мовить: “Він сидить на моєму хресті, а я встати не можу”. Тут-таки відьми й уздріли Спиридона й одразу ж вирішили, як його звідти дістати: потрібно взяти 12 недогарків свічок з церкви й ними підпалити хрест. Так вони й зробили. Запалав хрест, а Спиридон почав молити Бога: “Господи, Боже мій! Вкороти ніч хоч трішечки, щоби хрест не згорів дочасно, не віддавай мене нечисті!” Тільки він це мовив, запіяли когути, а відьми щезли. Ось так Господь вкоротив для Спиридона ніч, і відтоді все так і залишилось... А от чи одружився після тих пригод Спиридон — невідомо.

За довголітнім народним прогнозуванням, це був найхолодніший день грудня, бо «сонце переходить на другий бік», а тому небесне світило, буцімто, в цей день зодягається у святковий жупан і, зручно вмостившись на санях, від’їздить до теплих країв. Цього дня намагалися не працювати, щоб «миші не їли соломи», тому обкурювали димом оселі, бо «Святий Спиридон всю нечисть з хати виганяє». «Якщо ніч на Спиридона ясна, то зима буде холодна, а літо жарке; якщо темна – то зима тепла, а літо похмуре», - казали селяни. Між іншим, ніч буде неодмінно темною, адже нині кінець місячного циклу, а видимість Місяця — лише 1%.

Іменинники цього дня Олександр і Спиридон.

29 місячний день. Завтра в нас молодик і сонячне затемнення. Не найсприятливіша в енергетичному плані доба місячного календаря. Можливі діаметрально протилежні стани — жага до пригод, високий рівень оптимізму і прагнення усамітнення, зневіра. Дуже обачним сьогодні треба бути з обіцянками, різного роду повідомленнями, чутками. Ризик потрапити в пастку обману і стати жертвою маніпуляцій – дуже великий. Натомість додайте в сьогоднішній день трішечки більше терпимості, трішечки більше любові, чуйності – і він засяє як діамант. Уникайте всього темного — кольорів, думок, вулиць — чого завгодно. Зі святом!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1969 році: -21, а найтеплішим у 2014 – +8,2.