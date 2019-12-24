Померла одна з найпопулярніших авторок любовних романів Джоанна Ліндсей
Укрінформ
Одна з найпопулярніших письменниць у світі Джоанна Ліндсей померла на 68-му році життя. Це сталося ще у жовтні, проте відомо про смерть письменниці стало лише зараз.
Про це повідомляє Daily Mail.
«Письменниця, яка за свою кар'єру написала близько 60 книг, померла в Нашуа, штат Нью-Гемпшир, 27 жовтня», - йдеться у повідомленні.
Про смерть письменниці оголосив її син Альфред. Він зазначив, що мати померла від раку легенів, і їхня родина була надто спустошена її смертю, щоб оголосити про це раніше.
Джоанна Ліндсей відома авторка любовних романів. Свою літературну кар’єру розпочала в 1970-х роках у віці 25 років.
Дія її романів відбувалася в найнесподіваніших місцях: на Дикому Заході, у Вікторіанській Англії, Норвегії за часів правління вікінгів і навіть на вигаданих планетах.
Романи Ліндсей були перекладені 12 мовами, тираж її творів перевищив 54 мільйони примірників.
Фото: nytimes.com