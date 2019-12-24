Британія заборонила вивозити картину відомого художника

Британський уряд наклав тимчасову заборону на вивезення з країни картини відомого художника Томаса Гейнсборо.

Про це пише Xinhua із посиланням на міністерство цифровізації, культури, медіа та спорту Великобританії.

Картина “Ранкова дорога до ринку”, написана у 1773 році, була виставлена на продаж зі стартовою ціною у майже $11 млн.

“Цей витвір є прекрасним прикладом і я сподіваюся, що буде знайдено британського покупця, аби ми могли знайти новий дім для цієї роботи у нашій національній колекції”, - сказала міністр культури Великобританії Гелен Ветлі.

На переконання її відомства, у випадку відсутності заборони на експорт, картина могла опинитися у руках іноземного колекціонера.

Нагадаємо: Томас Гейнсборо — англійський художник, відомий своїми портретами та краєвидами. Він був улюбленим митцем короля Георга ІІІ та доклався до створення британської ландшафтної школи у 18 сторіччі.