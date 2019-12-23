Держкіно профінансує короткометражку про булінг “Сіль для моря”

Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ТОВ “АП ЮЕЙ СТУДІО” про надання державної підтримки на створення фільму “Сіль для моря” розміром 1 млн 398 тис. 986 грн, тобто 100 % загальної вартості виробництва.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

“Кінопроєкт соціальної драми “Сіль для моря” став одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Стрічка стане короткометражним ігровим дебютом режисера Сніжани Гусаревич. Автори сценарію - Сніжана Гусаревич та Владислав Попко. Продюсер – Поліна Бушинська”, - ідеться в повідомленні.

Як наголошується, стрічка “Сіль для моря” має привернути увагу дітей, підлітків, батьків та вчителів до проблеми булінгу в Україні. Це історія про чотирнадцятирічну дівчину Лізу, яка змушена переїхати разом з батьками до невеличкого містечка біля моря, тому що ненавмисно стає учасницею безглуздої смерті однокласниці через небезпечну дитячу гру. За відсутності друзів-однодумців Ліза втрачає сенс та жагу до життя, а згодом знаходить у соцмережі друга під дивним ніком “Білий Кит” і вирішує разом з ним вчинити самогубство як виклик нестерпності їхнього життя.

Реліз фільму в Україні планується у 2020 році.