Відвідування музеїв та галерей продовжує життя - вчені

Дослідники Університетського коледжу Лондона дійшли висновку, що відвідування музеїв та художніх галерей здатне знизити ризик передчасної смерті та уникнути стресу.

Про це повідомляє CNN.

«У той час як інші види поведінки, пов’язані зі здоров’ям, такі як куріння, алкоголь і фізичні вправи, безсумнівно, є більш значущими показниками смертності, види дозвілля і розваги, які люди не пов’язують зі здоров’ям, підтримують хороше здоров’я і довголіття», - сказала автор опублікованого в медичному журналі The BMJ дослідження Дейзі Фанкур.

Науковці обстежили понад шість тисяч дорослих англійців віком 50 років і старше. Як виявилося, люди, які долучаються до мистецтва кожні кілька місяців або частіше, мають на 31% менший ризик передчасної смерті в порівнянні з тими, хто цим не займався. Відвідування театру чи музею один раз чи двічі на рік на 14% зменшувало ризик передчасної смерті.

Як зазначається, на початку дослідження у 2004-2005 роках спеціалісти вимірювали, наскільки часто людина була «залучена до мистецтва». До таких активностей відносили виставки, театри, музеї, концерти та оперу, але не кіно. Потім за учасниками спостерігали протягом 12 років.

За словами учених, зв'язок між залученістю до мистецтва та тривалістю життя частково залежить від соціальних та економічних відмінностей. Як з’ясувалося, у 9% випадках рівень достатку впливав на залученість до мистецтва та тривалість життя. Такі речі, як вільний час і професійний статус, не мали істотного значення.

Автори дослідження припустили, що відвідування музеї, театрів, виставок може бути ефективним способом боротьби зі стресом. Також мистецтво може допомагати створювати креативність, яка дозволяє людям адаптуватися до життєвих обставин.

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