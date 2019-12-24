24 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Никона Сухого; хто стоїть біля ікон, коли настане справжня зима та куди варто зробити крок.

Сьогодні Святвечір у тих християн, хто відзначатиме завтра Різдво Христове, а ще – Данила Стовпника і Никона Сухого Печерського. Никон народився і жив у далекому ХІ столітті, був ченцем. У 1096 році половці напали на Київ, розграбували Києво-Печерський монастир, а багатьох ченців взяли в полон. Потрапив у половецьку неволю й Никон. Багаті родичі прагнули його викупити, але він того не хотів. Казав: «Нема на те волі Божої. Коли треба буде, Господь Сам мене визволить». Половець, у якого Никон був у рабстві, людяністю не вирізнявся, до того ж його злило, що не може взяти за бранця викуп. Тому він поводився з в’язнем вкрай брутально, а насамкінець, аби той не втік, підрізав йому жили. Але через три дні після цього, Никон зник. Дивовижним чином він опинився в рідному монастирі в Києві під час літургії. Через деякий час, коли кияни примирилися з половцями, колишній хазяїн Никона приїхав до Києва, випадково зайшов у монастир і побачив свого раба. Він був настільки вражений, що увірував у Христа і сам став ченцем. А Никон ще за життя зажив слави чудотворця. Нетлінні мощі преподобного покояться нині в Ближніх печерах Київської лаври. Наші пращури казали: «Никон стоїть біля ікон», а ще вірили, що святий допомагає упокоїтись будь-якій душі та захищає від нечистої сили, яка в цей період особливо активна.

“Паморозь — передвісниця снігопаду”; “Якщо зима не настала в грудні й січні, то вона не настане до 10 лютого”.

Іменинники нині Адам, Данило, Лука і Леонтій.

28 місячний день. Символ дня – латаття, або водяна лілія – дитя сонця, цариця вод і русалок. Все чинно, тихо і спокійно. Принаймні, так має бути. Небесна канцелярія сьогодні закрита. Навіть дідьки у пеклі відпочивають. Енергетика цього дня надзвичайно світла, гармонійна і чиста. Залишається лише зробити крок й ступити у цілющий потік. Зорі рекомендують перебувати у дещо піднесеному настрої. Їжу тваринного походження сьогодні краще не вживати. Натомість надавайте перевагу овочам, фруктам, сокам, не забувайте про зелень і горіхи. Передсвяткового настрою!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році: -25,6, а найтеплішим у 2015 – +10,2.