У Парижі помер засновник Будинку моди Емануель Унгаро
Укрінформ
Французький модельєр італійського походження Емануель Унгаро помер у віці 86 років у Парижі.
Про це пише The Guardian.
"Емануель Унгаро, французький модельєр, який назвав себе чуттєво нав'язливим, помер у Парижі у віці 86 років", - йдеться у повідомленні.
Унгаро народився у французькому місті Екс-ан-Прованс у 1933 році у родині італійських емігрантів. Майбутній модельєр переїхав до Парижа, де навчався в іспанського кутюр'є Крістобаля Балансіага.
У 1965 році він відкрив власний Будинок моди у французькій столиці.
Унгаро залишив світ моди у 2004 році. Протягом останніх двох років життя у модельєра були проблеми зі здоров’ям.
Емануель Унгаро побудував імперію моди, яка згодом поширилася на парфуми, взуття, меблі. Його бренд придбала у 1996 році родина Ferragamo.