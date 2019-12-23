У Парижі помер засновник Будинку моди Емануель Унгаро

Французький модельєр італійського походження Емануель Унгаро помер у віці 86 років у Парижі.

Про це пише The Guardian.

"Емануель Унгаро, французький модельєр, який назвав себе чуттєво нав'язливим, помер у Парижі у віці 86 років", - йдеться у повідомленні.

Унгаро народився у французькому місті Екс-ан-Прованс у 1933 році у родині італійських емігрантів. Майбутній модельєр переїхав до Парижа, де навчався в іспанського кутюр'є Крістобаля Балансіага.

У 1965 році він відкрив власний Будинок моди у французькій столиці.

Унгаро залишив світ моди у 2004 році. Протягом останніх двох років життя у модельєра були проблеми зі здоров’ям.

Емануель Унгаро побудував імперію моди, яка згодом поширилася на парфуми, взуття, меблі. Його бренд придбала у 1996 році родина Ferragamo.