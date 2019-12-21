Держкіно профінансує фільм “Шлях Самурая” про війну на Донбасі

Державне агентство України з питань кіно уклало договір із ФОП М.В. Яремчук про надання фінансової підтримки на створення фільму “Шлях Самурая”.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Підтримка розміром 226 тис. 680 грн., що становить 100 % загальної вартості виробництва фільму”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кінопроєкт документальної біографічної драми “Шлях Самурая” став одним з переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер та автор сценарію - Марія Яремчук. Продюсер фільму – Алла Мегель.

Фільм про харків’янина на псевдо “Самурай”, який іде шляхами війни, спочатку як доброволець, а потім – боєць ЗСУ. На цих тернистих шляхах він зустрічає та втрачає близьких і друзів і вкотре замислюється над тим, чого варта боротьба за свою державу. На війну легко потрапити, але важко повернутися. Найважчий бій Самурая ще попереду: це бій з діагнозом ПТСР та пошук свого місця у мирному житті.

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Прем’єра фільму в Україні запланована на 2020 рік.

Фото: ООС