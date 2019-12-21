Держкіно профінансує фільм “Шлях Самурая” про війну на Донбасі
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
“Підтримка розміром 226 тис. 680 грн., що становить 100 % загальної вартості виробництва фільму”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, кінопроєкт документальної біографічної драми “Шлях Самурая” став одним з переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер та автор сценарію - Марія Яремчук. Продюсер фільму – Алла Мегель.
Фільм про харків’янина на псевдо “Самурай”, який іде шляхами війни, спочатку як доброволець, а потім – боєць ЗСУ. На цих тернистих шляхах він зустрічає та втрачає близьких і друзів і вкотре замислюється над тим, чого варта боротьба за свою державу. На війну легко потрапити, але важко повернутися. Найважчий бій Самурая ще попереду: це бій з діагнозом ПТСР та пошук свого місця у мирному житті.
Прем’єра фільму в Україні запланована на 2020 рік.
Фото: ООС