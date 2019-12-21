Мультфільм “Кохання” везуть на фестиваль у Францію

Український анімаційний фільм “Кохання” візьме участь у конкурсній програмі одного з найпрестижніших у світі фестивалів короткометражного кіно Festival du court métrage de Clermont-Ferrand.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

“Фестиваль проходитиме з 31 січня по 8 лютого 2020 року у місті Клермон-Ферран (Франція). Автор та режисер фільму - Микита Лиськов. Музичне оформлення та звук - Антон Байбаков, продюсер - Андрій Границя, компанія “Т.Т.М.”, - ідеться у повідомленні.

Стрічка розповідає історію кохання за допомогою символів, дотепна історія-роздум про стосунки між людьми розкривається через звуки. Фільм створений компанією “Т.Т.М.” за 100% підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Як повідомляв Укрінформ, стрічка “Кохання” Лиськова отримала головну нагороду Національної конкурсної програми ХXVІ Міжнародного фестивалю анімаційних фільмів “Крок-2019: у рідній гавані”, що відбувся 28 листопада - 1 грудня. Також вона отримала головний приз анімаційного конкурсу кінофестивалю PÖFF Shorts у Таллінні (Естонія), який тривав з 15 листопада до 1 грудня.

Світова прем’єра фільму “Кохання” відбулася на фестивалі анімаційного кіно в Ансі. На рахунку “Кохання” – участь у близько 30-ти міжнародних кінофестивалях в Україні та за кордоном, а також низка перемог, серед яких – “Золотий голуб” кінофестивалю DOK LEIPZIG-2019.