Перші в історії: Time назвав 28 жінок року

Американський журнал Time представив список із 28 жінок, що досягли видатних успіхів у 2019 році, кожна у своїй галузі.

Відповідний перелік видання опублікувало на своєму сайті.

Відкривають список перші жінки-представниці корінного народу Америки, що вперше за 200 років стали членами Конгресу США. Це Деб Хааланд і Шаріс Девідс.

Також видання відзначило й Ільхан Омар та Рашиду Тлаіб, які стали першими жінками мусульманками у конгресі США.

Далі йде Гіта Гопінат, перша жінка, що отримала посаду головного економіста МВФ.

Ненсі Пелосі - перша жінка, обрана спікером Палати представників Конгресу США. Вона ініціювала старт процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Зузана Чапутова - перша жінка, що стала президентом Словаччини.

Урсула фон дер Ляєн – перша очільниця Європейської комісії.

Софі Вільмес – перша жінка, що стала прем'єр-міністром Бельгії.

Сандра О, що стала першою жінкою азійського походження, яка отримала дві нагороди кінопремії “Золотий глобус”.

Мексиканська актриса Яліца Апарисіо - перша представниця корінних народів Америки, номінована на Оскар за кращу жіночу роль.

Алі Строкер - перша жінка в інвалідному візку, що удостоїлася нагороди Tony.

Рут Картер - перша жінка афроамериканка удостоєна премії “Оскар” в номінації Найкращий художник по костюмах.

Американська реп-виконавиця Cardi B. Вона стала першою жінкою, що отримала нагороду за найкращий реп-альбом премії “Ґреммі”.

Американська співачка Ріанна стала першою жінкою-афроамериканкою, яка очолила бренд, що увійшов до складу міжнародного модного холдингу LVMH. Крім того, співачка стала першою жінкою-афроамериканкою, чий альбом протримався в чарті Billboard 200 протягом 200 тижнів.

Мікейла Шиффрін - перша жінка-лижниця, яка виграла всі 17 етапів Чемпіонату світу з гірськолижного спуску.

Арьєс Сусанті Рахаю – перша жінка, що займається спортивним скелелазінням, яка піднялася на 15 метрів менш ніж за 7 секунд.

Лі На - перша жінка азійського походження, включена до Міжнародної зали тенісної слави.

Сімона Байлс – перша гімнастка, яка виграла 25 медалей чемпіонату світу.

Астронавтки NASA Крістіна Кокс та Джессіка Меїр – жінки, які вперше в історії космонавтики здійснили одночасний вихід у відкритий космос.

Бригіта Косгей – перша жінка, що стала світовою рекордсменкою марафону серед жінок, що бігають у змішаній естафеті, із часом 2:14.

Карен Уленбек - перша жінка, що отримала Абелівську премію з математики.

Письменниця Бернардіна Еварісто – перша темношкіра жінка, удостоєна Букерівської премії.

Тенгку Маймун Туан Мат - перша жінка, що стала Верховним суддею Малайзії.

Джанет Мок - перша жінка трансгендер, яка підписала контракт з великою компанією, такою як Netflix.

Лора Їгер - перша жінка, яка очолила армійську піхотну дивізію армії США.

Вонгечі Муту - перша мисткиня, чиї роботи демонструвалися на фасаді Музею мистецтв Метрополітен.

Фото: Dave Kotinsky—Diamond Ball/Getty Images