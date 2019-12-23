23 грудня: народний календар і астровісник

Чи мине пітьма на Міни, кому моляться від захворювань очей та як поєднати непоєднуване.

Нині мучеників Міни, Єрмогена і Євграфа. Усі троє постраждали за Христову віру в ІV столітті при імператорі Максиміні. Міна вирізнявся надзвичайним ораторським талантом. Якось імператор послав його в Александрію придушувати повстання християн, але сановник сам увірував і почав долучати до християнства нових вірян. Розгніваний імператор направив тоді вслід Єрмогена, аби той покарав неслухняного підлеглого, втім, той теж, побачивши непохитність і віру Міни, увірував. Імператорові не залишалося нічого іншого, як самому їхати в Александрію карати підлеглих. Він стратив усіх трьох.

Мученику Міні молились зовсім не про дарування ораторського хисту, а від захворювань очей. Хвороби очей і зубний біль були найпершими і найпоширенішими болячками наших пращурів. За відсутності медицини українці зверталися або до святих, або до знахарів. Приміром, від хвороб очей, крім мученика Міни, молилися мученику Лонгіну Сотнику, рівноапостольному князю Володимиру, святителям Олексію та Іоні Московським, блаженній Матроні.

Хоч і потроху, все ж день починав довшати, а ніч коротшати. «Після святого Міни – пітьма мина», - казали колись у давнину.

Іменинники нині Іван, Стефан, Ангеліна, Сергій, Олександра, Тетяна, Анна, Олексій.

27 місячний день з надзвичайно позитивною енергетикою. Можна все, крім поганого. Проведіть час у гарній компанії. Щоправда, може виникнути неоднозначна ситуація, вийти з якої допоможе дотепний жарт. Не розповідайте привселюдно про власні плани на майбутнє. Сьогодні не місце голому раціоналізму і скепсису. Натомість поєднання розуму з тонкою інтуїцією може дати чудові результати. Не дозволяйте дрібним побутовим проблемам поглинути всю вашу увагу. Наснаги та радості впродовж дня!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році — -21, а найтеплішим — +8,6 у 1960.