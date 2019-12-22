22 грудня: народний календар і астровісник

Нині зимової Ганни; чому сьогодні остерігалися прясти й дивилися на небо, та кого остаточно залишити в минулому.

Сьогодні день зимового сонцестояння, найкоротший день і найдовша ніч року. У сиву давнину, ще до запровадження християнства, наші пращури святкували в цей день «родини сонця», або «народження Коляди» – язичницького сонячного божества. Відсьогодні починали співати колядки – величальні пісні українських хліборобів. А ще казали: «Сонце повертає на літо, а зима на мороз».

Церква ж цього дня згадує зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. В народі цей день називали просто – «Ганни». З Ганниного дня українці активно готувалися до Різдва – прибирали оселі й посилено годували свиней, щоб мати до свят свіжину. На Закарпатті не пряли, особливо ті, в кого часто боліла голова. На Ганни молодиці при надії або як їх ще називали «не порожні» мусили обов’язково постувати (в інші дні дозволялося їсти скоромне), не лихословити, не сваритися ні з ким, а ще уникати людей убогих, з різними болячками (тобто людей з обмеженими фізичними можливостями). Натомість бажано було дивитися на сніг, небо, вогонь і воду. Все це робилося задля дитяти – щоби воно народилося гарненьким, розумненьким і мало добру вдачу.

Підмічали погоду: «Яка Ганка до полудня, така зима до кінця грудня», «Яка Ганна до ніченьки, така зима до весноньки».

З іменинами вітайте Анну, Стефана, Володимира, Єфросинію, Василя, Олександра.

26 місячний день, Місяць у Скорпіоні. Сьогодні Сонце з вогняного Стрільця переходить у знак Козерога, туди ж учора перемістився і Сатурн. Початок циклу завжди приховує певні натяки-можливості, котрі потрібно розгледіти, впізнати, зрозуміти. Залишаємо “журавлів у небі” в минулому році, натомість міцніше тримаймо “синицю в руці”. Щоправда, найбільш виграє той, хто матиме курку, яка несеться. У 2020 році багатьох життя примусить позбавитись будь-яких ілюзій, а найважче буде романтикам. Енергетика дня нестійка і це може відбитися на самопочутті, емоціях, подіях. Контролюйте тиск.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1967 році: –20,2, а найтеплішим у 1989 – +10.