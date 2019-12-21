У Житомирі показали фільм про генерал-хорунжого УПА

У Житомирі відбулася прем’єра документального фільму «Поліська Січ Бульби-Боровця».

Про це йдеться на сторінці «Пласт Житомир» у Facebook.

«Відбувся показ фільму «Поліська Січ Бульби-Боровця». Це фільм-дослідження з елементами військової реконструкції, що має на меті популяризувати історію УПА «Поліська Січ» як феномену та важливої складової локальної історії Житомирщини періоду Другої світової війни. Також події у фільмі тісно переплетені із сучасною війною на сході України», - зазначається у повідомленні.

Зйомки фільму проходили на Житомирщині. Одна з локацій – Олевський район, де свого часу була створена Олевська республіка.

Стрічка знімалася за грантові кошти Житомирської ОДА, на що спрямовано 80 тис. грн. Авторами ініціативи є Відокремлений підрозділ молодіжної організації ПЛАСТ – Національна скаутська організація України в Житомирській області «Житомирська округа».

Олевська республіка – локальне державне утворення, що проіснувало в Олевському районі Житомирщини з серпня до листопада 1941 року.

Тарас Боровець (псевдонім Бульба) – діяч українського повстанського руху в роки Другої світової війни, засновник УПА «Поліська Січ».