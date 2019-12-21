Зеленський, Богдан та депутати: як відгуляли корпоратив “Слуги народу”

Президент Володимир Зеленський узяв участь у новорічному корпоративі партії “Слуга народу”, який відбувся у п’ятницю ввечері.

Відповідні фото оприлюднили народні депутати від парламентської фракції “Слуга народу” у соцмережах.

Зокрема, селфі з Президентом оприлюднила у Facebook народний депутат від “Слуги народу” Олена Мошенець.

Згідно з іншими фото депутата, на вечірці також були присутні керівник Офісу Президента Андрій Богдан, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та члени уряду. Зокрема, гостей розважала співачка Тіна Кароль. Ведучою вечора була Катерина Осадча.

“Сьогоднішня промова Президента була емоційна, натхненна і духовна. Я, на жаль, не зможу передати її суть і зміст. Але будьте впевнені - глава держави за справжні реформи і на праведній стороні. Може, по дорозі і приходиться на щось закривати тимчасово очі, щось потроху вичищати, але кінцева ціль - незмінна. Радий бути частиною цієї історії”, - написав інший депутат від “Слуги народу” Мар’ян Заблоцький у Facebook.

Вечірка пройшла у КВЦ “Парковий”.