Померла “перша французька дівчина” Джеймса Бонда

Померла 78-річна французька актриса Клодін Оже, що виконала роль першої французької дівчини Джеймса Бонда у фільмі «Кульова блискавка» з Шоном Коннері.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Французька актриса Клодін Оже, відома міжнародній аудиторії тим, що зіграла першу французьку дівчину Бонда разом із Шоном Коннері в «Кульовій блискавці», померла у віці 78 років», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вона пішла з життя 18 грудня у Парижі.

Її персонажа у фільмі «Кульова Блискавка» (1965) режисера Теренса Янга звали Домінік (Доміно) Дерваль. У трейлері фільму її представляли як «Молоду. Прекрасну. Привабливу. Дуже небезпечну».

Стрічка отримала премію «Оскар» в номінації «Найкращі візуальні ефекти».

Оже народилася у 1941 році в Парижі. Вона почала свою кар'єру як модель. У 1958 році завоювала титул «Міс Франція» і представляла свою країну на конкурсі «Міс світу», де посіла друге місце.

Після цього дівчина почала зніматися в кіно. Її дебютом став фільм «Крістіна» з Ромі Шнайдер і Аленом Делоном.

Всього Оже зіграла в 79 фільмах і телесеріалах.