Свято наближається: новорічні мандри, ялинка з еклерів та феміністична вечірка

Головна ялинка країни вже засяяла святковими вогнями, отже, час поринати у новорічну казку! Обирайте найцікавіші події цих вихідних у нашій афіші на 20-22 грудня

Новий рік 2020 на Софії

Що цікавого: Пориньте у справжню новорічну казку – Folk Ukraine запрошує зустріти Новий рік у самісінькому серці столиці! Цьогоріч ви зануритеся у чарівний світ пригод Лускунчика та його королівств:

Королівство подарунків — ярмарок сувенірів та найкращих подарунків до свята.

Королівство смаку — лише найсмачніші страви та напої.

Королівство розваг — казкове місто для дітей. Нескінченні веселощі, атракціони, аніматори, інсталяції та подарунки.

Королівство лайків — численні фотозони на Софійській площі та Володимирському проїзді.

Між королівствами курсуватиме казковий різдвяний експрес. Лише ним можна дістатися з одного королівства до іншого.

Коли: 14 грудня – 13 січня

Де: Софіївська Площа

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Новий рік 2020 на Подолі

Що цікавого: Цьогоріч тематикою свята стане опішнянська кераміка: затишне зимове містечко в етностилі, тематичні інсталяції та розваги. На вас чекають:

Різдвяний ярмарок зі смаколиками та сувенірами для всієї родини;

Стріт-арт ковзанка, гірка та традиційні розважальні заходи;

Колоритні арт-об’єкти в опішнянському стилі, світлові інсталяції та фотозони;

Резиденція Святого Миколая для наймолодших відвідувачів.

Коли: 14 грудня – 19 січня

Де: Контрактова площа

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Найбільша новорічна ялинка з еклерів

Що цікавого: У Києві встановлять національний рекорд, презентувавши найбільшу солодку новорічну ялинку. Загадайте бажання під ялинкою і воно неодмінно здійсниться! Яскрава розважальна програма, конкурси, подарунки – це все чекає на вас. Після офіційної частини – безкоштовна дегустація еклерів.

Новорічну ялинку з еклерів можна буде побачити в парку до 20 січня.

Коли: 21 грудня

Де: парк імені Тараса Шевченка

Скільки: Не вказано

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Резиденція Новорічного чарівника

Що цікавого: Укрпошта спільно з видавництвом “Ранок” відкривають Новорічну поштову резиденцію на Головпоштамті!

Резиденція прийматиме дитячі листи, адресовані всім улюбленим героям: святому Миколаю, Діду Морозу, Санта Клаусу. Кожна дитина, яка напише листа і відправить його на адресу: 01001, Київ-1, вул. Хрещатик, 22, отримає листівку з сюрпризом від Новорічного чарівника. Автори найкращих листів, яких визначить видавництво, отримають подарунки від «Ранку».

Коли: 19 грудня – 15 січня

Де: Головпоштамт 01001

Скільки: Не вказано

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Фестиваль-квест «Новорічні мандри»

Що цікавого: Малі та великі, батьки та діти! Вперше у Києві відбудеться фестиваль-квест «Новорічні Мандри», де вас чекає казкова мандрівка крізь магічні світи. На вас чекають 2 поверхи та 2500 кв. м пригод – випробування, фантастичні герої, VR-розваги, вистави, ігри, різдвяні ворожіння, майстер-класи – та нагорода у Резиденції Діда Мороза!

Коли: 20 грудня – 7 січня

Де: Samskara у Києві (Львівська площа, 8-А)

Скільки: 380 грн

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Дабл Тріпл Snow Fest 2019

Що цікавого: Один з найбільших міських сноупарків з'явиться у Києві — лише на два дні! Команди don't Take Fake і “Типичный Киев” готують шалені сніжні вихідні у самому центрі столиці.

На схилах Дніпра, під аркою Дружби Народів з‘явиться гірка висотою з п‘ятиповерхівку та довжиною у половину футбольного поля!

Упродовж двох днів тут відбудуться лижні та сноубордичні змагання Дабл Тріпл Snow Fest, розмістяться фудкорт і великий екран із прямою трансляцією подій.

Коли: 21-22 грудня

Де: Арка Дружби Народів

Скільки: Вхід вільний

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Найбільший маркет подарунків Києва

Що цікавого: На вас чекають 5 поверхів подарунків від найкращих українських виробників посуду, текстилю, декору для дому, одягу, прикрас, білизни, книг, дитячих іграшок, косметики, парфумів, аксесуарів для жінок та чоловіків, смаколиків, сувенірів. Буде все і трохи більше.

Свято на порозі, а ви без подарунків? Приходьте! Буде багато свята та ще більше зимових див!

Коли: 21-22 грудня

Де: Всі. Свої (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

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Мистецво хоче знайомитись. Презентація проєкту

Що цікавого: «Мистецтво хоче знайомитись» – проєкт, який реалізувала агенція Postmen за підтримки Українського культурного фонду.

Протягом місяця українське мистецтво шукало друзів в соціальних мережах і першим починало незвичне арт-знайомство.

Що з цього вийшло, розповість Ярослав Ведмідь, засновник агенції Postmen. Він також розкаже, де креативники шукали інсайти, як з’явилась big idea, які результати отримав проєкт та які плани на майбутнє.

Коли: 22 грудня

Де: M17 Contemporary Art Center (вул. Антоновича, 102-104)

Скільки: Не вказано

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Український дубляж: більш ніж переклад

Що цікавого: Розмова про дубляж фільмів українською мовою. Чому ці переклади особливі? Чим переклад книжок відрізняється від перекладу фільмів? Як кіногерої починають розмовляти жваво, влучно, дотепно – і хто керує цим процесом? Чи живуть влучні фразочки довше, ніж триває прокат фільму?

У програмі – лекція перекладачки Олени Любенко та дискусія «Дубляж фільмів українською: процес, впливи, наслідки».

Коли: 22 грудня

Де: Мистецький Арсенал (вул. Лаврська, 12)

Скільки: 80 грн

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Феміністична вечірка

Що цікавого: Святкову атмосферу забезпечать паєтки. Це - бажаний дрес-код. Якщо у вас є більше речей з паєтками та іншими блискітками, аніж вам потрібно - приносьте, на заході буде організовано куточок для безкоштовного обміну речами.

До паєток пасуватиме перевірена танцювальна музика – диско-хіти 80-х.

Ну і все ж таки це феміністична вечірка. Тому без гендерних підсумків року — ніяк. Як і без тематичних конкурсів і вікторин.

Коли: 21 грудня

Де: Creative Women Space (Михайлівський провулок, 9-Б)

Скільки: Вхід вільний

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Презентація фільму: Синдром війни. Я звик вбивати

Що цікавого: Показ епізодів документального фільму про постравматичний синдром у ветеранів. Цю стрічку готували більше двох років. Це не глянець – це хард та правда життя.

Незважаючи на важку тематику посттравматичного синдрому, фільм знято без моралізаторства, депресивного тону та зайвого пафосу. А навпаки, у не марудній стилістиці, з легким гумором та іронією.

На зустрічі ви матимете змогу першими побачити фрагменти унікального документального фільму та поділитися власним досвідом щодо подолання посттравматичного синдрому.

Коли: 21 грудня

Де: Veteran Hub (вул. Юрія Іллєнка, 42)

Скільки: Вхід вільний

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Аудіотур «Майдан. Прогулянка»

Що цікавого: Це історія Маші, студентки Києво-Могилянської Академії. В ніч на 11 грудня 2013 року замість того, щоб готуватися до екзамену з історії радянського суспільства, Маша поїхала на площу захищати наметове містечко. Ми поїдемо разом із нею...

Аудіотури від Pic Pic – це історії у місті й про місто, які розповідаються у форматі прогулянки та аудіо у навушниках. Ти чуєш не тільки історію та музику, але й вказівку до дії. Це поєднання квесту, перформансу та театрального видовища.

Коли: 21-22 грудня

Де: парк імені Тараса Шевченка

Скільки: 150 грн, для студентів – 100 грн

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Ніч перед Різдвом

Що цікавого: Казкова ніч, сімейна ніч, дивовижна ніч на хуторі поблизу Диканьки! А якщо до цієї страви додати дещицю містичності? А якщо в цю ніч іще намішати трішки кохання та пристрасті? Тоді усім знайома новорічна історія набуде зовсім нових обрисів, зазвучить по новому і глядач полине у світ різдвяних пригод! Вакула, Оксана та навіть сам Чорт із Солохою зійдуться у кумедійній боротьбі за своє кохання! А феєрія автентичної музики створить справжню гоголівську святкову атмосферу та подарує заряд позитиву на цілий рік!

Коли: 22 грудня

Де: Театр “Актор”

Скільки: 80-200 грн

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Перше фото: Nügateau Patisserie