Держкіно профінансує фільми про демобілізованих бійців та природний заповідник

Держкіно уклало угоди на виробництво двох документальних фільмів - “Війна у моїй голові” про психолога, що працює з демобілізованими бійцями, та “Лимани” - про боротьбу за збереження заповідника.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Договір з ТОВ “Бед Рейвен” - про надання державної підтримки на виробництво фільму “Війна в моїй голові” розміром 2 млн 508 тис. 919,6 грн (100 % загальної вартості виробництва). Кінопроєкт фільму є одним з переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисери – Олександр Авшаров та Сергій Касторних. Автор сценарію – Сергій Касторних. Продюсер – Олександр Авшаров”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, головний герой фільму – психолог, перед яким постає складне завдання повернути демобілізованих бійців до звичайного мирного життя і допомогти їм соціалізуватися. Лікуючи їхні душі, він робить значно більше, ніж допомагає кожному пацієнту особисто. Він допомагає повернути в суспільство тих, хто вважає себе вигнанцем.

“Договір з ТОВ “Альбатрос Коммунікос Україна” про надання державної підтримки на виробництво фільму “Лимани” - розміром 3 млн 631 тис. 300 грн (100 % загальної вартості виробництва фільму). Кінопроєкт документальної неігрової драми є одним з переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер та автор сценарію - Сергій Лисенко. Продюсер - Ганна Капустіна”, - зазначається у прес-релізі.

Це фільм про Національний парк “Тузлівські лимани” – унікальний природний комплекс на березі Чорного моря. Вже багато років захисники парку під керівництвом Івана Русева та Ірини Вихристюк ведуть боротьбу за збереження “Тузлівських лиманів”. Це контрастне життя між двома світами - світом прекрасної природи та світом напруженої, небезпечної боротьби. В цьому житті є все: райські пейзажі, дикі звірі, пелікани, море - і нічні погоні за браконьєрами, суди з незаконними забудовниками, викрадення та залякування активістів.

Прем’єра обох стрічок в Україні запланована на 2021 рік.

Фото: tuzlim.org.ua