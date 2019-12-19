Фонд Світоліної поділився подробицями свого першого благодійного вечора

Фонд першої “ракетки” України Еліни Світоліної опублікував сьогодні, 19 грудня, відеорепортаж із проведення свого першого благодійного вечора.

На першу благодійну гала-вечерю від Elina Svitolina Foundation, яка відбулася 23 листопада у київському клубі "Equides Club", завітали численні гості та зіркові друзі тенісистки, серед яких: відомий боксер Володимир Кличко, акторка Анна Буткевич, телеведуча Катерина Осадча, український бізнесмен та меценат Юрій Сапронов, письменник Гарік Корогодський, телеведуча Леся Нікітюк, дизайнерка одягу Лілія Пустовіт.

Під час заходу були виставлені унікальні лоти, надані визначними спортсменами та публічними персонами. Серйозна боротьба розгорнулася за отримання майстер-класу від Еліни Світоліної та вечері з Володимиром Кличком.

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Також гості змагалися за право володіння футболкою Роджера Федерера, у якій він виступав на Вімблдонському турнірі 2019 року, і ракеткою Рафаеля Надаля, з якою він грав на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2019 року.

“Я вдячна всім друзям фонду, що підтримали наші ініціативи та допомогли зібрати кошти на підтримку молодих талантів і розвиток тенісу в Україні. Разом із вами ми зможемо допомогти цим талановитим дітям подолати непростий шлях, що веде до вершин великого спорту”, ― зазначила у своїй промові засновниця фонду Еліна Світоліна.

Фото: maincream.com