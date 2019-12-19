Київський театр перетворить різдвяну виставу на “Гру престолів”

У київському театрі "Актор" 22 грудня відбудеться прем’єра родинної вистави "Ніч перед Різдвом", в якій всім знайома історія від Миколи Гоголя набуде нових обрисів і стане схожою на "Гру престолів" по-українськи.

Про це Укрінформу повідомив режисер вистави Олександр Жила.

«Любов – це чисте почуття, ледь не божественний дар. Я готував цю виставу з думкою і про жінок, і про чоловіків. Намагаюсь не дотримуватись однієї позиції: мовляв, чоловіки не розуміють жінок чи навпаки. Наші взаємини, як пазл. На місце елементу, якого не вистачає, потрібно вставити потрібний, а не будь-який випадковий», - розповів Жила.

У «Ночі перед Різдвом» від театру «Актор», любовна історія Оксани і Вакули – не єдина сюжетна лінія. В історії є Чорт, що безтямно кохає Солоху і це взаємно. Але вони не можуть бути разом, адже Солоха - людина, а він – демон. Щоб вразити свою кохану, Чорт робить неможливе для простої людини: краде Місяць із неба.

У виставі також представлено історію закоханої у Вакулу Одарки, яка усіма силами заважає Оксані полюбити коваля. Загострюється новий конфлікт. Чуб, Дяк і голова села люблять Солоху. Вони конкурують між собою. А товариші Вакули теж закохані в Оксану. Виходить така собі «Гра престолів» по-українськи», - зазначив режисер.

Вистава - для широкої глядацької аудиторії.

Демонструватиметься тричі на день: 12:00, 16:00, 19:00.