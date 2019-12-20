20 грудня: народний календар і астровісник

Нині святого Амвросія; на що вказує туман, чи буде в наступному році мед і коли порося обернеться на карася.

Сьогодні святителя Амвросія, єпископа Медіоланського (сучасною мовою – Міланського), одного з найбільших християнських богословів і отців Церкви. Амвросій за фахом був юристом, до того ж ще й висококласним; займався політикою. Хрестився у зрілому віці, а єпископом став майже випадково. Якось він, як представник влади, прийшов на собор де мали вибирати єпископа і де точилася жорстка суперечка між православними і аріанами. Раптом дитячий голос (а дітей там звісно не було) чітко промовив: «Амвросій єпископ». І ті слова почули всі. Спочатку Амвросій відмовлявся, навіть переховувався, але потім, виконуючи вищу волю, зголосився на єпископство. Саме під впливом Амвросія прийняв християнство Блаженний Августин. Амвросій Медіоланський є автором відомого гімну «Тебе, Бога, хвалимо», який і по сьогодні співається в подячних богослужіннях.

В народі цей день називали просто Амвросія або Андросія. Прикмети такі: «Якщо повітря над лісом посиніло – на тепло», «Багато інею на деревах – буде багато меду». А ще іній вказував на морози, а туман – на відлигу. Щоправда, колись о цій порі були сильні морози і заметілі, які починалися з Варвари. У своєму щоденнику за 1808 рік митрополит Серапіон пише, що на Варвари була в Києві така сильна віхола, що він під час хресної ходи ледве зміг прочитати Євангеліє – у снігові були і хрести, і хоругви, а вітер майже з ніг валив…

З іменинами вітайте Амвросія, Івана, Сергія, Михайла.

24 місячний день. Місяць у Терезах. Надзвичайно сприятливий день для розв’язання всіляких важливих питань, розплутування давніх суперечок за участю впливових і компетентних персон. Розумники всіх мастей матимуть нагоду застосувати свої знання й обізнаність. Однак врахуйте, що з 16 і до 23 грудня зростатиме неуважність, а в соціумі превалюватиме надзвичайно суб’єктивне сприйняття будь-якої інформації. На цьому тлі буде вкрай важко правильно оцінювати події та людей. Також не надто ведіться на всілякі , навіть і найсолодші, обіцянки. Як кажуть: “Обіцянки хмарами йшли, а на горі тину не було й помину”. Ні порося раптом не обернеться на карася, ні навпаки.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1994 році — -20,8, а найтеплішим — + 8,9 у 1982.