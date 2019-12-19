Imagine Dragons вирішили зробити перерву в музичній кар'єрі

Американська група Imagine Dragons, яка у 2018 році представила новий альбом, робить перерву у своїй музичній кар'єрі.

Про це заявив фронтмен колективу Ден Рейнольдс в інтерв'ю CNN.

"Ми намагаємося взяти відпустку прямо зараз, щоб возз'єднатися з сім'єю і друзями. І я маю на увазі, що ми були на гастролях десять років поспіль. Тому всі ми просто хотіли заново відкрити, що значить бути батьком, другом або сином", - говорить Рейнольдс.

За його словами, на рішення вплинуло те, що у нього вдома новонароджена дитина, а у гітариста теж відносно маленька дитина, і вони хочуть побути татами.

"Коли з'явиться свербіж, я впевнений, що ми скоро повернемося на цю доріжку знову", - додав Рейнольдс.

За його словами, поки що колектив розійшовся на півроку мінімум, а далі будуть вирішувати — почати роботу або ще почекати з музикою.