Канадець у 84 роки пробіг Антарктичний марафон менш як за 12 годин

84-річний мешканець канадського міста Едмонтон став найстаршою людиною, яка успішно пробігла марафонську дистанцію в Антарктиді.

Про це пише CTV.

“Після виснажливих 11 годин й 41 хвилини Рой Джорген Свенінгсен став найстаршою людиною, яка перетнула фінішну лінію “Антарктичного льодового марафону” за всю історію його проведення”, - йдеться у матеріалі.

An inspiration to all generations! 84-year-old Roy Svenningsen (CAN) completed the 2019 Antarctic Ice Marathon, becoming the oldest person in history to complete a marathon on the continent of Antarctica. #AntarcticIceMarathon #RoySvenningsen #legend @AntarcticIceMar pic.twitter.com/mVigWjXCco — Richard Donovan (@RichardDonovan7) 15 грудня 2019 р.

Зазначається, що чоловік бере участь у довгих забігах уже 50 років і має на меті пробігти марафон на кожному материку. Наразі від втілення цього плану його відділяє марафон у Австралії та Південній Америці.

Свенінсен розповів, що готувався до антарктичного марафону рік, але все одно був вражений його складністю. Напередодні старту випав сніг, і температура впала до -9 градусів. “Зима у Едмонтоні дуже м’яка. У нас випадає небагато снігу. Це абсолютно неспівставно з температурним режимом або кількістю снігу тут”, - сказав він телефоном.

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За його словами, після перших двадцяти кілометрів він був близький до сходження з дистанції через втому, але врешті переконав себе продовжувати забіг, хоч і в нижчому темпі.

Переможцем марафону став американець Вільям Гаферті, який подолав 42 км за рекордний час 3 години 34 хвилини й 12 секунд.

“Антарктичний льодовий марафон” - найпівденніший та один із найвимогливіших забігів на планеті. Участь у ньому коштує 24800 дол. За ці гроші бігунів літаками доставляють з чилійського аеропорту, годують, розселяють у наметах та забезпечують професійними фотографіями.

Щороку в Антарктиді проводиться два марафони. Другий - “Міжконтинентальний антарктичний марафон” - заплановано на лютий, найтепліший місяць у Південній півкулі.