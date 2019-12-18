Отримуй від УкрПозики на День святого Миколая знижки від 25%

УкрПозика, як національний бренд, підтримує традиції вшанування українцями Дня святого Миколая.

Тепер ніщо не завадить українцям вчасно подбати про подарунки для рідних до Дня святого Миколая, бо УкрПозика пропонує до свята спеціальну пропозицію - усі, хто оформить позику повторно упродовж з 17 по 19 грудня 2019 року включно, отримають знижку від 25% і більше.

Святковою пропозицією можуть скористатись клієнти, громадяни України, віком від 18 до 75 років, які звертаються за послугою кредитування повторно та не мають попередньої заборгованості.

Треба лише зайти в "особистий кабінет" клієнта на сайті https://ukrpozyka.com.ua/ і взяти потрібну суму.

"Враховуючи популярність свята, подарункове різноманіття та святкові потреби УкрПозика кожному новому клієнту збільшила ліміт до 15 тис. грн. Причому користуватися цією позикою можна безкоштовно протягом 30 днів. Хай свята будть вдалими! " - кажуть у компанії.

Отже, головний амбасадор бренду мама Вєрки Сердючки вже придбала доні подарунки до свята, а ви? Дозвольте собі більше з коштами від Укрпозики – скористайтеся знижкою від 25% та збільшеними лімітами до Дня святого Миколая!

Фото: УкрПозика