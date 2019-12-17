Перша леді відвідала Український культурно-освітній центр в Баку

Під час офіційного візиту Президента України до Азербайджанської Республіки перша леді Олена Зеленська відвідала знакові для азербайджанського народу місця та завітала до Українського культурно-освітнього центру Бакинського слов’янського університету.

Як повідомляє пресслужба Глави держави, там вона зустрілася з представниками української громади.

На початку візиту Олена Зеленська разом із першою леді Азербайджану Мехрібан Алієвою відвідала один із символів сучасного Баку – Центр Гейдара Алієва та оглянула експозиції, присвячені постаті 3-го Президента Азарбайджану.

В Азербайджанському національному музеї килима дружині Президента розповіли, що наразі працюють над впровадженням екскурсійного аудіогіда українською, щоб дати можливість туристам з України знайомитися з розповідями про експонати рідною мовою.

Олена Зеленська також здійснила візит до Міжнародної лікарні Бона Деа. Шпиталь є надсучасним, із високотехнологічним медичним обладнанням.

Після відвідання шпиталю перша леді приєдналася до Президента України Володимира Зеленського та завітала до Українського культурно-освітнього центру Бакинського слов’янського університету. Подружжя Зеленських привітав ансамбль української пісні, учасники якого навчаються в недільній школі під егідою Центру.

Крім візиту до навчального закладу, Президент України та перша леді зустрілися й поспілкувалися з представниками української громади Азербайджану.