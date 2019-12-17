Київський "Актор" підготував виставу "Дон Жуан: Коктейль", завтра - прем'єра

У виставі "Дон Жуан. Коктейль", прем’єра якої відбудеться 18 грудня у академічному театрі "Актор", буде задіяний неймовірний суперакторський склад.

Про це режисер-постановник Максим Голенко сказав в інтерв’ю Укрінформу.

«18 грудня – у нас прем'єра в театрі «Актор», а 20-го – у Центральному будинку офіцерів. Мені здається, що це буде дуже цікава історія! Там неймовірний, просто суперакторський склад: чудові Віталіна Біблів, Михайло Кукуюк, Катерина Рубашкіна, Анна Кузіна, Олексій Вертинський, Максим Максимюк, Тамара Антропова, Олександр Жила, Олена Олейникова, Володимир Кокотунов, Тетяна Марштупа», - розповів режисер.

«Ми вирішили взяти різних авторів і витягнути звідти найцікавіше: в основі – п'єса американського драматурга Дона Нігро «Витівки Дон Джованні», але також є дуже багато і Мольєра, і Лесі Українки, і ще якісь шматочки. Увесь цей матеріал опрацювала і змішала в один коктейль Марина Смілянець», - додав Голенко.

За словами режисера, йому хотілося навколо цієї легенди трохи зімпровізувати, оскільки, його цікавить навіть не стільки феномен Дон Жуана, а персонажі, з якими він взаємодіє – донна Анна і Ліпарелло. Який слід він залишає в їхньому житті? Як Донна Анна живе після того, як гине Дон Жуан? Ось це мені цікавило.

Роль Дон Жуана зіграє актор Михайло Кукуюк, у якого, за словами режисера, унікальна енергетика і неймовірний комічний дар.

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«Ще хотів би відзначити людей, з якими я постійно працюю і які для мене означають певний знак якості. Це Дмитро Данов, мій постійний співавтор і композитор, він пише музику до цієї вистави. Це Максим Булгаков, який відповідає за пластику, і з яким ми робили «Білу ворону».

Це чарівна художниця Леся Головач, яка вже стала однією з центрових українських театральних фігур з досконалим смаком (з нею ми робили «Афродизіак»). Візуалка в нашому «Дон Жуані» – взагалі неймовірною має бути! Я перший раз бачив, щоб актори так реагували на костюми – просто заворожено.

Упевнений, що і вам буде на що подивитися, крім чудової акторської роботи. Ми дуже чесно поставилися до цієї вистави. Це буде смачно, стильно, яскраво і дуже видовищно», - підсумував режисер-постановник вистави «Дон Жуан. Коктейль».