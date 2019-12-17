Кінофестиваль “Молодість” змінив гендиректора

Генеральним директором Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість” призначили Івана Адамчука.

Як повідомляє пресслужба фестивалю у Facebook, таке рішення ухвалила наглядова рада “Молодості”.

“Андрій Халпахчі, який був генеральним директором КМКФ “Молодість” з 1992 року, відтепер обійматиме посаду художнього керівника та арт-директора кінофестивалю”, - йдеться у повідомленні.

Андрій Халпахчі привітав призначення гендиректором Івана Адамчука.

“Сподіваюсь, що його досвід спрацює на розвиток менеджменту кінофестивалю “Молодість”. Я особисто із задоволенням зосереджусь на творчій частині нашого фестивалю. Особливо зважаючи на те, що моя діяльність у Раді з державної підтримки кінематографії відбирає значну частину робочого часу. Але я, безумовно, залишаюсь художнім керівником кінофестивалю, який став для мене справою життя”, - підкреслив Халпахчі.

Як зазначається, Іван Адамчук раніше обіймав посаду генерального директора “5 каналу” та був одним із його засновників. На каналі працював понад 20 років, з часу його заснування у 1997 році.

“Я прийшов на “Молодість” з іншого світу – телевізійного, в якому прожив 34 роки, але маю великий досвід та бажання розвивати фестиваль, якому вже півсторіччя. Світ, в який мені відкриваються двері, трохи знаю, трішечки більше розумію, ще краще відчуваю”, - заявив Адамчук.