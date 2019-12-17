Яніна Соколова стала "Сантою року-2019"

У Києві втретє обрали "Санту року", цього разу це звання отримала Яніна Соколова - відома журналістка, телеведуча, блогерка та активістка за зміни ставлення до онкологічних захворювань.

Про це Укрінформу повідомили організатори премії "НашКиїв Awards: Санта року-2019".

За вирішальним вибором експертного журі звання головного добродія та активіста року отримала Соколова, яка пройшла всі етапи боротьби з раком і перемогла його. Підсумком цього шляху став її проєкт "Я Ніна", покликаний змінювати ставлення суспільства до онкохворих і ставлення хворих на рак до самих себе.

"Свобода – це можливість робити добро і говорити правду. За цей рік ми за допомогою проєкту "Я Ніна" врятували 1500 життів, зібравши для них кров. Всі, хто зараз присутній в залі і хто дивиться нас онлайн, можуть прийти й здати кров кожного першого вівторка місяця. Зареєструватися можна на сторінці нашого проєкту. Крім того, ми зараз змінюємо життя онкохворих, які швидше за все помруть, але вони зможуть зробити це в обіймах своїх близьких і друзів, а не в лікарнях. Реформа паліативної допомоги - це те, над чим ми зараз працюємо. Крім того, доступ до медичного канабісу, психологічна допомога і ще ціла купа проєктів, які ми реалізували всього за рік. Я хочу сказати, що поки ти живий, можливо все", - сказала Соколова під час свого нагородження.

Нагороду Соколовій урочисто передав переможець минулого року Олександр Тодорчук, креативний директор Gres Todorchuk PR, засновник гуманістичного руху UAnimals, "Санта року-2018". Він зауважив, що з кожним роком в Києві "з'являється все більше змінотворців. Ці люди роблять наше місто і країну зручнішими, безпечнішими, гуманнішими та більш інноваційними. Конкурс "Санта року" надзвичайно важливий для того, аби надихати цих людей, підкреслити їхню важливість і закликати інших долучатися до творення змін".

Крім Соколової за звання головного "Санти року-2019" боролася десятка лідерів читацького голосування: Наталя Мазур, Гарік Корогодський, Віталій Пчолкін, Євгенія Аратовська, Євген Клопотенко, Олексій Гончаренко, Олександр Дибов, Віталій Кличко та Юлія Кирилова.

Свої нагороди також отримали "Санти" у десятьох номінаціях:

"Екологія та зоозахист" — Наталія Мазур;

"Благодійність" — Гарік Корогодський;

"Їжа та сфера гостинності" — Євген Клопотенко;

"Освіта"» — Олексій Гончаренко;

"Фізична культура та спорт" — Олександр Дибов;

"Міські проекти та благоустрій" — Віталій Кличко;

"Культура та історія" — Ірина Глушко і Тамара Зіненко;

"Бізнес та бренди" — Ярослава Гресь;

"Музика та події" — Alyona Alyona;

"Інновації та технології" — Тарас Потічний.

Фото: пресслужба організаторів заходу