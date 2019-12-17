Першій леді у Баку розповіли про плани на Ukrainian Fashion Weekend

Дружина Президента Олена Зеленська ознайомилася з діяльністю Українського жіночого бізнес-клубу в Баку, який є платформою з просування креативних ідей для позитивного іміджу України на території Азербайджану.

Про це повідомляється на сайті глави Української держави.

“Під час офіційного візиту Президента України до Азербайджану перша леді Олена Зеленська зустрілася з представницями Українського жіночого бізнес-клубу в Баку. Український жіночий бізнес-клуб під головуванням дружини посла України в Азербайджанській Республіці Людмили Гребеніченко є платформою, яка генерує креативні ідеї для позитивного іміджу України на території Азербайджану”, - ідеться в повідомленні.

В Офісі Президента розповіли, що з ініціатив жіночого бізнес-клубу – Дні українського кіно в Азербайджані, спільні українсько-азербайджанські проєкти у сфері туризму та медицини.

Так, нещодавно члени клубу влаштували майстер-клас з приготування традиційних українських страв. Серед запрошених учасників – дружини послів іноземних держав, акредитованих в Азербайджані, керівники азербайджанських культурних та освітніх закладів, журналісти, представники української діаспори.

Як зауважили організаторки, захід став вдалим яскравим втіленням культурної дипломатії на практиці.

У найближчих планах – проведення навесні 2020 року Ukrainian Fashion Weekend в Баку.

Представниці бізнес-клубу звернулися з проханням до Олени Зеленської підтримати їхню ідею та об’єднати зусилля для гідної презентації українських дизайнерів не лише одягу, а й ювелірних прикрас, кераміки, етновиробів.

«Українська мода для мене – особлива сторінка. Намагаюся під час офіційних візитів, подій одягати саме українське. І коли мене запитують, чиє вбрання, для мене виняткова гордість назвати бренд з України», - відгукнулася перша леді на пропозицію.

Учасниці жіночого бізнес-клубу також обговорили з дружиною Президента перспективи розвитку українсько-азербайджанського туризму.

Зазначається, що український Трускавець вже є доволі популярним туристичним напрямком для азербайджанців, але учасниці бізнес-клубу впевнені, що треба відкривати та популяризувати для азербайджанських туристів також інші українські міста. Крім того, жінки переконані, що й Азербайджан має чим вразити українських туристів.

Читайте також: Зеленському показали у Баку магазин із українськими сирами та ковбасами

В ОП підкреслили, що до Українського жіночого бізнес-клубу входять успішні українки, які свого часу переїхали до Азербайджану та розпочали чи продовжили свою справу тут. Кожна з них поділилася з першою леді особистою історією самореалізації.

Наприклад, Ольга Король керує компанією, яка має значний досвід у будівельному сервісі та реалізувала вже понад 150 проєктів. Лідія Шестак-Алієва – амбасадорка української кухні – уже 12 років є власницею ресторану українських страв і планує видати книгу про українську кухню азербайджанською мовою. Катерина Пономаренко обіймає посаду директорки з продажу та маркетингу готелю глобальної мережі у Баку. Заслужена артистка України Римма Шаповалова – багаторічна вокальна керівниця азербайджанських версій всесвітньо відомих талант-шоу та пісенних конкурсів, зокрема «Євробачення. Азербайджан».

Читайте також: Президент поділився секретами успіху з українськими студентами в Баку

«Ваш ентузіазм у промоції України, бажання розповісти про батьківщину більше, поділитися нашим найкращим відчувається відразу. Бажаю вам натхнення й надалі», – зазначила Олена Зеленська у спілкуванні з представницями організації та подякувала їм за популяризацію України в Азербайджані.

Як повідомлялося, 16-17 грудня Президент Володимир Зеленський з українською делегацією перебуває з офіційним візитом в Азербайджанській Республіці.

Фото: Офіс Президента