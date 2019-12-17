Супрун порадила, як з користю “підсолодити” життя малечі на новорічні свята

На новорічні свята варто не дарувати дітям забагато солодощів, натомість запропонувати їм активності на свіжому повітрі та фрукти у якості смаколиків.

Про це екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун написала Facebook.

"Важливо пам’ятати, що надмірне споживання цукру протягом тривалого часу призводить до набору ваги та збільшує ризики ожиріння, проблем із зубами та підвищення ризику появи серцево-судинних хвороб, діабету та деяких видів раку. Зокрема, від солодкого страждає мікрофлора кишківника, а якщо солодощами заміняти повноцінні прийоми їжі — це може створити брак вітамінів, мікроелементів та поживних речовин в організмі", - написала Супрун.

Також вона навела дані першого загальнонаціонального дослідження про харчування українців, зокрема дітей, відповідно до яких, діти молодшого віку (1-3 років) — споживають 47 грамів солодкого на день, дошкільнята (4-6 років) — 56 грамів на день, підлітки (7-14 років) — 67 грамів на день.

Супрун нагадала, що визначені ВООЗ норма споживання вільного цукру (який додається до харчових продуктів, міститься в меді, фруктових соках) для дорослих становить максимально до 50 грамів на день.

Для дітей рекомендовані норми споживання цукру: 4-6 років — до 19 грамів на день, 7-10 років — до 24 грамів на день, дітям старше 11 років та дорослим рекомендують до 30 грамів на день. Для дітей, молодших чотирьох років, рекомендовано уникати підсолодженої їжі, а також напоїв.

Також Супрун зауважила, що в магазинних солодощах часто міститься не лише цукор, а й різні підсолоджувачі, солі, консерванти, трансжири, які можуть підвищувати ризик розвитку серцево-судинних, онкологічних захворювань.

Натомість Супрун радить на свята активний відпочинок. "Відвідайте виставку, парк, побавтеся вдома — варіантів безліч, обирайте ті, що до душі", - написала вона. Вона радить надати перевагу фруктам, солодощам з сухофруктів, пастилі як смаколики.