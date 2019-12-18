18 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні преподобного Сави; чи приїде хто на білих санках і для кого горітиме зелене світло.

Цього дня наші пращури святкували Сави, а кажучи церковною мовою – преподобного Сави Освяченого – видатного християнського святого, ави, засновника в 484 році в суворій Юдейській пустелі Великої Лаври (нині лавра Сави Освяченого), творця Єрусалимського статуту.

Якщо Варвари вважалися суто жіночим святом, то Сава позначений чоловічими обрядодіями. Якихось особливих “відзначань” у цей день не було, проте досить оригінально справляли День ангела ті, хто звалися Савами. До них приходили гості і господар мав обов’язково добряче почастувати друзів. Винуватця садовили на ослін і гуцали навколо нього, приспівуючи досить дивну співанку: «Савка вмер, бо слабий був, жінку бив, бо дурний був. Ой вип’ємо по чарочці, заспіваймо по Савочці». На Сави жінки збиралися в рукодільницькі гурти – вишивали, пряли. Хто ж не працював, про того казали: «Савила та варварила і сорочки собі не справила». Існували й інші приказки та прислів’я про Саву: «Сава бідний, а Микола багатий…», «Сава – батько зимового Миколи», «Савка приїде на білих санках». Слідом за Савою заступало одне з найбільш очікуваних свят – Миколи.

Іменинники сьогодні Сава, Анастасія, Ілля, Геннадій, Сергій.

22-ий місячний день, Місяць у Діві. Щось непевне і туманне ймовірно проясниться. Це дозволить досить точно оцінити ситуацію, позбавитися від певних ілюзій і відмовитися від деяких, здебільшого грандіозних, планів. Сьогодні багато хто перевірятиметься обставинами на чесність і порядність, на здатність до співчуття і до... обману. Сприятливий час для переговорів, спілкування, зустрічей, підписання договорів, важливих публікацій. До 21 грудня горітиме “зелене світло” для розумової та творчої праці. Активний елемент дня – повітря. Цього дня можна відвідувати стоматолога, робити косметичні процедури, стригтися. Загалом, надзвичайно гармонійний день, його навіть можна назвати “днем сили”. Скористайтеся цим!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1946 році — - 20,4, а найтеплішим у 1989 – + 10.