У Берліні невідомі розрили могилу одного з головних винуватців Голокосту

У Берліні розрили могилу одного з головних винуватців Голокосту - обергрупенфюрера Рейнхарда Гейдріха на прізвисько М'ясник.

Про це повідомляє ВВС.

"Невідомі в Берліні розрили могилу Рейнхарда Гейдріха, одного з головних винуватців Голокосту на прізвисько М'ясник, якого Адольф Гітлер називав "людиною із залізним серцем", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на могилі на кладовищі Інваліденфрідхоф у центрі Берліна не було надгробної плити з ім'ям Гейдріха. За попередньою інформацією, прах ніхто не зачіпав.

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Берлінська поліція не виключає, що люди, які розрили поховання, мали доступ до якоїсь конфіденційної інформації та точно знали, де знаходиться могила. Тепер правоохоронці намагаються встановити особи тих, хто це зробив.

Обергрупенфюрера Гейдріха називали "злим генієм Гіммлера". Він очолював Головне управління імперської безпеки, у підпорядкуванні якого були поліція безпеки Німеччини та гестапо.

Історики вважають Гейдріха другим за ступенем провини організатором Голокосту після Гітлера. Саме Гейдріх очолив Ванзейську конференцію в січні 1942 році, в рамках якої вирішувалося "остаточне вирішення єврейського питання", тобто планувалося знищення євреїв в Європі.

Він також керував Богемією і Моравією після того, як Чехословаччина була розчленована Німеччиною.

Гейдріха вбили в Празі 27 травня 1942 року чехословацькі партизани, які співпрацювали з британською розвідкою. Після його смерті нацисти на знак помсти знищили село Лідіце - все чоловіче населення старше 15 років було вбито, а жінки та діти депортовані у концтабори.

Після закінчення Другої світової війни союзники розпорядилися ховати відомих нацистів без надгробків і згадки їх імені, щоб могили не стали місцями паломництва для нацистів.

Фото: Getty Images