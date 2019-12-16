У Львові проходить Міжнародний конкурс молодих вокалістів імені Василя Сліпака

Міжнародний конкурс молодих вокалістів імені Василя Сліпака проходить у Львові. Творче змагання проводиться за підтримки Президента України, облдержадміністрації та облради.

Про це повідомила пресслужба ЛОДА.

“У Львові розпочався Міжнародний конкурс молодих вокалістів імені Героя України соліста Паризької опери Василя Сліпака, який добровольцем пішов захищати незалежність та соборність України та загинув від кулі снайпера у зоні АТО. Участь у творчому змаганні беруть представники з України, Польщі, Австрії, Китаю, віком від 16 до 30 років”,- йдеться у повідомленні.

Міжнародний конкурс молодих вокалістів імені Василя Сліпака Фото: ЛОДА

Як зазначив заступник голови ЛОДА Іван Собко, зміст конкурсу полягає у популяризації, відродженні та просвітництві української культури та мистецтва у світі.

Конкурсні прослуховування проходять у Львівській національної філармонії та у середній спеціалізованій музичній школі-інтернаті імені Соломії Крушельницької.

Оцінює учасників конкурсу авторитетне журі, яке очолює солістка Польської Королівської опери, професорка Університету музики ім. Ф. Шопена Ольга Пасічник. Серед членів журі – відомі музиканти: переможець конкурсів Вінченцо Белліні та Армель Опера Поль Ґоґлєр (Франція); народний артист України, соліст Львівської національної опери, доцент кафедри сольного співу Львівської музичної академії імені М. В. Лисенка Олег Лихач; директор та художній керівник державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик», заслужений діяч мистецтв України Дмитро Кацал; оперний режисер, артистичний менеджер Аксель Кресін (Німеччина) та заслужена артистка України, солістка Львівської опери Тетяна Вахновська.

Імена лауреатів оголосять 20 грудня.

Конкурс супроводжує тематична виставка світлин із життя Василя Сліпака.