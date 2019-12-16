Україна - в ТОП-20 країн, які ефективно борються зі змінами клімату

Україна посіла 17 місце в рейтингу NewClimate Institute, Germanwatch і Climate Action Network (CCPI), який показує індекс ефективності боротьби зі змінами клімату.

Про це повідомляється у звіті групи німецьких організацій із захисту клімату.

"Цього року Україна займає 17-е місце в рейтингу CCPI. Політична та економічна криза попередніх років продовжує впливати на викиди CO2 в атмосферу і показників енергоспоживання, що призводить до високого рейтингу в цих двох категоріях та загального високого рейтингу в цій сфері. Експерти підкреслюють, що це (зменшення викидів CO2 — ред.) не є результатом ефективної кліматичної політики. Скорочення викидів СО2 на душу населення і енергоспоживання в країнах із низьким і середнім рівнем доходу на душу населення 2012-2017 роки пов’язані з перебоями, викликаними конфліктом на Донбасі, у вугільній галузі і енергоємних галузях промисловості", - йдеться у звіті.

Як зазначається, Україна отримала 60,60 балів зі 100 і потрапила у групу країн з високим показником ефективності. Торік Україна посіла 18-е місце.

Після президентських виборів в Україні у 2019 році експерти визнають деякі початкові позитивні сигнали щодо реорганізації центральних органів влади, зокрема новоствореного Міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища. На думку експертів, «це має потенціал підштовхнути кліматичну політику вище до політичного порядку денного».

Як зазначається у звіті, лідерів у цьогорічному рейтингу немає. Це пов’язано з тим, що, на думку експертів, жодна з країн не зробила достатньо для запобігання змінам клімату.

Четверте, п'яте та шосте місця посіли Швеція, Данія та Марокко відповідно. Саме вони отримали найвищі показники індексу.

Поруч з Україною у рейтингу розмістилися Швейцарія і Франція - на 17 і 18-му місцях відповідно.

Останні місця у рейтингу посіли Саудівська Аравія і США – 60 і 61 місця. Росія у рейтингу 52-га і також потрапляє до країн із дуже низьким індексом.

Індекс країни базується на аналізі таких показників: викиди парникових газів в атмосферу, загальні запаси первинної енергії, рівень розвитку відновлюваної енергетики та рівень споживання електроенергії та кліматична політика країни у сфері протидії змінам клімату.